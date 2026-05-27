健康を維持するために、続けやすい運動習慣はあるのか。東北大学名誉教授の上月正博さんは「一番のおすすめはウォーキングだが、通勤時間をウォーキングに変えることもできる。また、外に出なくても家の中で手軽にできる運動もある」という――。※本稿は、上月正博『100歳まで元気な心臓の育て方100』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Rainer Puster※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Rainer