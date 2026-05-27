日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）ソフトバンクのアルメンタは悔しいデビュー戦となった。育成から支配下登録され来日５年目で初登板、初先発。ＭＡＸ１５７キロのストレートを披露したが、１点の援護を受けた直後の３回に巨人打線につかまった。１死満塁から大城に押し出し四球を与えると、キャベッジに左越えの２点適時打を浴びたところでＫＯ。６１球を投げ、４安打４四死球の５失