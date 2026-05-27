本拠地ロッキーズ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。4回に、右手に死球を受けると顔をゆがめて悶絶。場内から大ブーイングが起こった。4-1の第3打席。大谷は先発フリーランドの85.2マイル（約137.1キロ）のチェンジアップを、右手の甲付近で受けた。思わず顔をゆがめて悶絶。一瞬球場中で悲鳴が上がるなどざわついた後、すぐさま大ブーイングが起こっ