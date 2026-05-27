ロッキーズは菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）の敵地でのドジャース戦に先発することを発表した。日本時間26日に辞任した巨人・阿部慎之助前監督（47）について話した。菅野は報道陣から阿部前監督について問われ「僕がなんか軽々しく発言するのも違うと思うので」と言葉を選びつつ「選手たちはまだシーズン残ってると思いますし、支障なく、しっかり最後まで戦って欲しいという気持ちはあります」と話した。阿部前