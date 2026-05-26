中国のハードウェアメーカーである砺算科技(Lisuan Tech)が独自開発GPUを搭載したグラフィックボード「LX 7G100」の予約販売を2026年5月20日に開始しました。LX 7G100はベンチマークテストでNVIDIAのGeForce RTX 3060と同等のスコアを記録しており、予約受付開始から48時間で3万台以上の売上を記録しています。LX 7G100-砺算科技https://www.lisuantech.com/product/gaming-graphics/lx-7g100砺算科技第一代TrueGPU系列图形&