ロッキング・オン・ジャパンは11日、公式サイトを更新し、元従業員が退職時に個人情報を持ち出したことを公表した。【画像】ロッキング・オン・ジャパン、元従業員による個人情報持ち出し事案【発表全文】「お取引先様の個人情報に関するお知らせ」と題した文書では「この度、当社の元従業員（2026年3月末日に退職済）により、お取引先様に関する個人情報が社外に持ち出される事案が発生いたしました」と報告。「関係者の皆さ