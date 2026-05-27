中国のIT企業ファーウェイは25日、米国政府の制裁を回避する先端半導体生産技術を開発したと明らかにした。極端紫外線（EUV）露光装備のような核心設備がなくてもチップ性能を向上させられるという説明だ。エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）の警告のように、米国の圧力が中国独自の技術発展を助ける「バタフライ効果」を起こしたという分析が出ている。この日ファーウェイ半導体部門の何庭波社長（ハイシリコ