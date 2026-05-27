警視庁は２６日までに東京・歌舞伎町のトー横で、海外で特殊詐欺のかけ子をやらせるため女性を誘拐した国外移送目的誘拐の疑いで暴力団組員の男を逮捕した。トー横では昨年から、トー横キッズが海外に売られているとウワサが流れていた。逮捕容疑は昨年６月から７月に歌舞伎町で２０代女性に対し「カンボジアに行けよ」「シンガポールに行って内臓を売れよ」と言い、ネットカフェに誘拐した疑い。認否は明らかにされていない。