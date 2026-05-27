河合郁人Snow Man・深澤辰哉が舞台でやりそうなリアクション」のものまねに挑戦Prime Videoの新音楽番組『Star Song Special Season3』第6回が、28日午後4時から配信され、ゲストとして河合郁人が登場。関西ジュニアと貴重なコラボトークを繰り広げる。MCはカンニング竹山が務める。【番組カット】真剣にレシートの内容を見つめる真弓孟之＆山中一輝スタジオライブでは、ジュニアがTravis Japanの「Say I do」をカバー。振