2026年5月22日、中国のポータルサイト・捜狐に、アニメ界隈とゲーム界隈で大きな騒動が勃発し、双方のファンコミュニティーが激しく対立した結果、「呪術廻戦」の超人気キャラクター・五条悟（ごじょうさとる）のファンが憂さ晴らしのために15万元（約350万円）を投じたと紹介する記事が掲載された。記事は、「事の発端は昨年2月、五条のファン、あるいは荒らし目的の人物が、ネット上で別界隈との争いをあおったことだった。この