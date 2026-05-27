日本テレビの公式サイトが27日更新され、25日に行われた定例会見の内容が公開された。スタジオジブリの作品をHuluなどで配信するかについて問われた福田博之社長が見解を示した。【写真】退任を発表した福田博之氏サイトによると、質問者から「ジブリ作品は国内では配信されておらず、視聴手段が限られています」などと指摘を受け、Huluなどでジブリ作品を配信することはあるのかを問われた。これに福田社長は「現状においては