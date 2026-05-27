ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手は第３打席で右手に死球を受け、次打席で途中交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「明日は投げる。打つかどうかはまだ決めていない」と語り、「小指を少し痛めたようだ」と説明した。試合後、勝利のハイタッチに大谷の姿はなかった。四回１死二、三塁の第３打席。抜けたチェンジアップが右手を直撃した。思わず表情をゆがめ、ベンチから