5月25日の夜、衝撃のニュースが飛び込んできた。JNN系列の速報によると、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（47）が暴行容疑で逮捕されたというのだ。同ニュースでも伝えられた「阿部容疑者」に一体何が起きたのかーー。【写真】家庭でもスパルタ指導？ 息子とキャッチボール、素振りを見守る阿部慎之助報道によると、110番通報があったのは午後7時過ぎ。東京・渋谷区内の自宅で、18歳の娘に対して殴るなどの暴行を加えた疑い