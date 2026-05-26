X(旧Twitter)の製品責任者を務めるニキータ・ビア氏が、フォロワー数の少ない小規模アカウントのコンテンツを転載する大規模アカウントの収益配分を制限することを明らかにしました。これにより、転載者が得たインプレッションの大部分は元の投稿者に割り当てられるようになるとのことです。Over the past month, we have identified a number of large accounts that have been programmatically reuploading content from smalle