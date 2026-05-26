医療・介護・福祉に携わる女性ケアワーカーの労働状況について日本医療労働組合連合会（日本医労連）は5月25日、都内で会見を開き調査結果を公表。妊娠経験のある看護師の4人に1人が流産しているなど、深刻な実態を伝えた。 背景には妊娠中でも深夜業務を行わざるを得ないなど人員不足があるとして、国民の健康と命を支える現場に「崩壊が起きつつある」と改めて警鐘を鳴らした。（ライター・榎園哲哉） 7割