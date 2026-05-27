消防などによりますと、きょう午後3時50分頃、名古屋市名東区の路上で「車と歩行者の事故です。女の子の意識がない」と消防に通報がありました。 【写真を見る】【速報】小学生くらいの女の子が意識不明の重体 ｢車と歩行者の事故｣と通報 名古屋･名東区 小学生くらいの女の子が病院に運ばれました。意識不明の重体とみられています。 現場は、名東区望が丘の路上で、事故の詳しい状況はわかっていません。