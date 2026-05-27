ゲームソフト大手スクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルが27日に更新され、同社が出がける国民的人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」の最新作「ドラゴンクエスト12」について、開発体制を変更して制作を続けていることを明らかにした。動画には同シリーズのエグゼクティブプロデューサー齊藤陽介氏と、シリーズの生みの親であるゲームデザイナーの堀井雄二氏が登場。齊藤氏は2021年5月に制作が発表された「ドラク