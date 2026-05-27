心配される28日の先発登板【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間27日・ロサンゼルス）打席に入ったラッシングに、ファンの困惑が広がった。ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと対戦。5回2死二塁の場面で、大谷翔平投手への代打としてラッシングが出場した。思わぬ交代に、「え、まじか？」「やばいでしょ」と不安を抱えるファンが続出した。この日、大谷はいつも通り「1番・指名打者」で出場。4回1死