犯行はいつもなぜか「休診日」だった。2026年1月、静岡県警は静岡市内の歯科医師の男（50）を患者への不同意わいせつ罪などの疑いで逮捕。その後、男は起訴された。【映像】歯科医が女性患者にわいせつ行為（再現イメージ）男は、自身が院長を務める歯科医院で同様の犯行を繰り返していた疑いが持たれている。起訴状などによると、歯科医師の男は複数の女性患者に対し「歯列矯正に必要な行為」とし、わいせつな行為に及んだと