「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。カジノと競馬に挑戦するも、まさかの結果になったと明かした。林氏は「カジノで5000万ヒットポイント失いました生活が苦しいのでヒカルさんとのディナーショーに遊びにきていただけないでしょうか」と驚きの報告。これを受けて、ユーチューバー・ヒカルは「僕は27歳くらいの時に競馬で6500万負けましたたった6レースでしたそう思