《2026/5/24 17:59:30〜》【写真】嵐が投稿した“意味深”な予告5月23日、嵐の公式Xに投稿されたのは、ソファーに座った5人がテレビを見つめる1枚の写真と、冒頭の日付と時刻。意味深な“予告”に、ファンの間では、「何かあるのかな？」「ドキドキしてきた」「17時59分待機ですね！」など、期待の声が続出。そして翌24日、その数字が示していた“答え”が日本中を驚かせることに――。嵐5局ジャックCMの総額費用は5月24日、