俳優の岡田将生（36）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）でMCを務める「ハライチ」澤部佑（40）に向けてコメントを寄せた。2024年に女優の高畑充希と結婚し、今年1月に第1子が誕生した岡田。同番組にゲスト出演した俳優・柄本時に対し、「繊細ですが時に大胆に動く時もあるので、読めない。でも凄く優しい」とコメント。柄本の独身時代に訪れたという自宅では「遊びに行ったら、寝室の他にも何個も部屋がある