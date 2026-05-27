1.ドジっ子 猫は運動神経が良いイメージがありますが、意外とドジな一面もあります。高い場所へ華麗に飛び乗ろうとして失敗したり、勢いよく走ってそのまま滑ったりする姿を見て、思わず笑ってしまった経験がある飼い主も多いのではないでしょうか。 特に子猫や若い猫は、テンションが上がると周りが見えなくなりがち。おもちゃを追いかけて壁にぶつかったり、ジャンプの距離を間違えたりすることもあります