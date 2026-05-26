盗撮と侵入を繰り返す「（女性の）無防備な姿を見たり、鍵や個人情報を入手することで、支配したような気持ちになっていました」女性の部屋に侵入して裸を盗撮したり、部屋の鍵を盗んだりを繰り返した57歳の男は、裁判で動機をこう述べるのだった。’26年５月11日、東京地裁で東京都台東区の清掃業・鈴木将博被告（57）の第４回公判が開かれ、結審した。鈴木被告は’25年11月４日、性的姿態等撮影と住居侵入の疑いで警視庁綾瀬署に