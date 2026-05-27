映画「千と千尋の神隠し」に登場するキャラクター・カオナシ。黒い胴体に顔の部分だけが白く浮き出たビジュアルは、不気味さと愛嬌を兼ね備えています。そんなカオナシにそっくりのビジュアルになってしまった猫ちゃんが、Xで発見されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】Xユーザーの「今日と、セラ、ミック」さん（以下、飼い主さん）がこのほど投稿したのは、お家で暮らすスコティッシュフォールドの男