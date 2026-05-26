イスラエルに拠点を置くホームページ作成サービスのWixが、業績不振と年初からの株価下落を受けて大規模な人員削減に踏み出すことが報じられています。数カ月で従業員の約20％にあたる約1000人が解雇される見込みで、同社最大規模のレイオフとなります。Wix plans 800-1,000 layoffs - Globeshttps://en.globes.co.il/en/article-wix-plans-800-1000-layoffs-1001543841Wix to cut 1,000 jobs in largest layoff round in company