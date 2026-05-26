親友がモラハラ夫に苦しめられていたら、黙っていられませんよね。今回は、そんな女友達の強すぎるエピソードをご紹介します。女同士で住むほうが…「学生時代からの親友から、旦那さんにモラハラされていると相談されました。子どももまだいないのに、仕事を辞めろと毎日のように言われ、ノイローゼになって辞めてしまったそうです。専業主婦になってからはさらにモラハラがひどくなり、自己肯定感が下がることばかり言われている