内田梨瑚被告STVニュース北海道

旭川女子高校生殺人 初公判で「橋から落下させていません」殺人罪を否認

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道旭川市で17歳女子高生を転落死させた罪などに問われている23歳女
  • 25日に始まった裁判裁判で、殺人罪などについて起訴内容を否認した
  • 「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べた
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