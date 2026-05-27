マイナビは5月26日、「六月病と評価フィードバックに関する調査」の結果を発表した。調査は2026年5月1日〜5月8日、全国の20〜50代の正社員18,464人および、中途採用業務を担当する全国の経営者・役員または会社員823人を対象にインターネットで行われた。○正社員の5人に1人が現在の職場で「六月病」を経験「六月病」とは、新年度の業務や環境に一定程度慣れた後、6月前後に仕事や私生活のモチベーション低下や疲労感などを自覚す