ナイキは27日、フットウェアとアパレルを紹介する「SNKRS」公式サイト・アプリを更新し、『エア ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット Muslin and Shy Pink』『エア ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット Shy Pink and Tropical Pink』を、29日午前9時に発売することを発表した。【写真多数】細かなこだわりを感じる…NIKE「トラヴィス×ジョーダン」2モデル内外装全部見せアメリカ発で世界で人気を博しているラッパー、