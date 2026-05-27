私の友人K子さんから聞いた、スーパーのレジで起きた小さな出来事。無意識のうちに心の中の声が漏れてしまった経験から、思わぬ形で「言葉の持つ力」と、自分自身の日常の振る舞いについて深く考えさせられたエピソードを紹介します。 レジで覚えた小さな違和感…… いつも通り、仕事帰りに近所のスーパーに寄りました。レジに並んでいたとき、前にいた中年男性がお弁当を購入していまし