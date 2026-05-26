満員のバスで我が物顔の迷惑客が居たら、あなたならどうしますか？多くの人が関わり合いたくないと見て見ぬ振りをする中、場の空気を変えた意外な人物とは……。◆5歳の息子と路線バスに乗り込んだある昼下がり、笠原祐美さん（仮名・33歳）は、5歳の息子・陽太くん（仮名）と一緒に少し遠方にある大きな公園に向かうため、路線バスに乗り込みました。「陽太はバスに乗るのが大好きなので、その日もテンション高く楽しそうに