トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領（79）は26日、ワシントン近郊のウォルター・リード軍医療センターで定期健康診断を受けた。交流サイト（SNS）に「全て完璧だった」と投稿した。トランプ氏は来月14日に80歳となる。昨年4月の健康診断では医師が「極めて健康」との見解を示し、昨年10月の診断では「並外れて健康」とされていた。