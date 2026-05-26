Microsoft 365 Copilot Coworkにおいて「SharePointやOneDrive上のファイルが間接プロンプト注入によって流出する可能性がある」とAIセキュリティ企業のPromptArmorが報告しています。Microsoft Copilot Cowork Exfiltrates Fileshttps://www.promptarmor.com/resources/microsoft-copilot-cowork-exfiltrates-filesMicrosoft 365 Copilot CoworkはMicrosoft 365 Copilotのフロンティア機能で、ユーザーの代わりにメール送信、Team