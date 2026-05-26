連邦取引委員会(FTC)がテレビ局やデジタル広告プラットフォームなどを傘下に持つCox Media Groupを含む3社に対し、アクティブリスニングAI搭載マーケティングサービスに関して顧客を欺いたとして、約100万ドル(約1億5900万円)の和解金を支払うよう命じました。FTC to Require Cox Media Group, Two Other Firms to Pay Nearly $1 Million to Settle Charges They Deceived Customers About “Active Listening” AI-Powered Market