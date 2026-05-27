ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が、自身がパーソナリティーを務める26日深夜放送の「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。違法アップロードされたラジオの音源について、注意喚起した。山口は番組中盤、「このサカナクション山口一郎のオールナイトニッポンの聞き方についてなんですが、必ずラジオかアプリのradiko、または後日配信されるポッドキャストで聞