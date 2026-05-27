「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」4K UHD+3D+ブルーレイセット 「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の4K UHD+3D+ブルーレイセットなどが7月15日に発売される事を記念し、ジェームズ・キャメロン監督と精鋭のスタッフが語る“アッシュ族”の誕生に迫る映像を、ボーナス・コンテンツから一部公開された。 4K UHD+3D+ブルーレイセットなどラインナッ