◇交流戦巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日東京D）急きょ指揮を執ることになった巨人・橋上秀樹監督代行（60）の“初陣”は、ソフトバンクに8失点の大敗となった。監督辞任の激震が走ったチームも5連敗となった。「ちょっと色々心配はあったけど、ゲームに入る間際、選手の表情とかベンチの声を見る感じでは、もう試合に向かって本当に集中してるなっていうのは受け取れた。それは非常にほっとしたところではありまし