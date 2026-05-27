ブライトンは26日、イングランド人MFソリー・マーチが6月末の契約満了に伴い退団することを発表した。現在31歳のマーチはブライトンのアカデミー出身で、2013−14シーズンにトップチームデビューを飾った。ここまでクラブ一筋のキャリアを歩み、公式戦通算300試合で26ゴール31アシストをマーク。近年は度重なる負傷の影響で出場機会が大きく減少したが、ロベルト・デ・ゼルビ（現：トッテナム・ホットスパー監督）体制では日本