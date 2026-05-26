三崎未来電子株式会社は、新聞配達やデリバリー業務など、法人の配達現場での利用を想定した配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を、2026年 5月19 日より発売した。L-noa は、原付一種の電動バイクとして、家庭用100V コンセントで充電できる手軽さ、約155km※の一充電走行距離、大容量フロントバスケットとリヤキャリアを備え、停止・発進の多い日々の配達業務を支えることを目的に開発した車両だ。※ 30km/h 定地走行テ