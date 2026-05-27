兵庫・たつの市の住宅で、母親と娘が殺害された事件。警察が行方を追っているのが、殺人の疑いで指名手配されている大山賢二容疑者（42）です。27日新たに、殺害された母親が事件数日前に知人に「空き巣に入られたかもしれない」と訴えていたことが分かりました。警察はこれを事件後に把握し、関連性を調べているということです。事件発覚から1週間が過ぎる中、事件前後の大山容疑者の足取りが徐々に明らかになってきました。大山