お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が26日深夜放送の読売テレビにけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。過去の恋愛や新婚当時を語った。ケンドーコバヤシから、ある女性スタッフの恋バナが披露されたこの日。女性には気になる脈アリ男性がいるが、その人からは隣の駅に引っ越して来るよう提案されているという。男性が隣の駅を勧めていることに「なんかおかしい。都合のいいように扱われる気がする」というのが