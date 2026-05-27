東京・渋谷区の竹下通りの洋服販売店の男性店長に「俺たちはヤクザだ」などと言ってみかじめ料を脅し取ろうとしたとして男2人が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「俺たちはヤクザだ。ここで商売したいなら俺らに金を払わないとだめだ」竹下通りで恐喝未遂か男2人を逮捕警視庁恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、東京・東久留米市の職業不詳・千田凌平容疑者（34）と西東京市の職業不詳・井手著人容疑者（57）です。千田容