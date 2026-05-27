毎年夏になると人気を集めるナイキの『エア マックス ココ』。「エアクッションが楽」と女性を中心にその声が定着し、近年は選ぶ人が増えている。街でも旅行でも使いやすく、「結局これに戻る」という声も少なくない。サンダル選びで迷ったときに、まず候補に上がる1足になりつつある。今回はナイキの人気サンダルから、使い方で選べる3モデルをピックアップ。【写真】見た目重視ならココ？ 歩きやすさならキャニオン？ ナイキサ