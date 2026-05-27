プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助前監督（47）が現行犯逮捕されるというショッキングなニュースがもたらされたのは、5月25日午後10時すぎだった。「同日午後7時15分ごろ、阿部前監督の18歳の娘から、児童相談所に『父から暴行を受けた』と電話が入りました。事情を聴いた児相が110番通報。捜査関係者が東京・渋谷区の自宅に向かい、事実関係が確認されたため、その場にいた阿部前監督を逮捕しました。阿部前監督は『18歳の姉と15