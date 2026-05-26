サントリービバレッジ＆フード（株）は、新商品「美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉」「同〈あずきブレンドティー〉」を全国の「セブン-イレブン」限定で2026年5月12日（火）から発売する。新発売を記念し、ガールズグループBABYMONSTERのASAさんを起用し、SNSでも話題の小さい体を大きく使ってキレキレに踊る3人のキッズダンサー（本ＣＭでは「ベイビーダンサー」として出演）が共演するWEB-CM「ケンチャナ！ベイビー」篇を公開す