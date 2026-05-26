「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を増量するお得なキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】「ソース焼そば」は過去最大63％増量！“値段そのまま”増量キャンペーン全50品一覧■2つの商品を合わせたボリューム満点弁当も！今年のキャンペーンでは、創業51周年にちなんで商品の重量などを約51％増量した「盛りすぎチャレンジ」に加えて、2つの商品を一度に楽しめる「合