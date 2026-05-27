外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外国免許切替（外免切替）」制度が厳格化されてから半年以上が経った。 警察庁の発表によると、厳格化後の合格率は、知識確認（学科試験）42.8%（厳格化前92.5%）、技能確認（実技）13.1%（厳格化前30.4%）となった。 知識確認は、イラスト中心の 10 問から、文章中心の 50問に増加。新規免許取得時と同等の90%以上の正解率（45問以上）が求められるようになった。英語や中国語、韓国