北朝鮮が行った複数種類のミサイル発射実験＝26日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は27日、同国のミサイル総局と国防科学院が弾道ミサイルや巡航ミサイル、放射砲の発射実験を26日に行ったと報じた。国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上した。金正恩朝鮮労働党総書記が視察し、核兵器と通常兵器の両方を「持続的に強化する」と述べた。韓国軍は26日に北朝鮮が短距