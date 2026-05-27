TVアニメ「株式会社マジルミエ」のが27日までに公式サイトを更新。2月に降板を発表した越谷仁美役の声優・花守ゆみりの後任について言及した。「第2期から越谷仁美を演じるのは東内マリ子に決定」と発表し声優・東内マリ子が後任を務めると伝えた。本発表にあたり、東内マリ子からのメッセージも公開された。作品の印象については「魔法少女が魔法を使って怪異を退治するシーンがあまりに爽快で、『私も魔法を使ってみたい